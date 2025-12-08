Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Macaristan Başbakanı Orban ile hedeflediğimiz 6 milyar dolarlık anlaşmamıza varmak üzereyiz. Yeni ticaret hedefimiz 10 milyar dolara çıkarmak."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Macaristan Başbakanı Orban ile hedeflediğimiz 6 milyar dolarlık anlaşmamıza varmak üzereyiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Macaristan Başbakanı Orban ile hedeflediğimiz 6 milyar dolarlık anlaşmamıza varmak üzereyiz. Yeni ticaret hedefimiz 10 milyar dolara çıkarmak." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika