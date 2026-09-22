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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" Etkinliği’nde, "ABD ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" Etkinliği’nde, "ABD ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" Etkinliği'nde, "ABD ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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