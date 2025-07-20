Erdoğan'dan KKTC İçin Tanıma Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplum, KKTC'yi tanımalı, diplomatik, siyasi, ekonomik ilişkileri bir an önce kurmalıdır. Doğrudan uçuşların, ticaretin önü açılmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Uluslararası toplum, KKTC'yi tanımalı, diplomatik, siyasi, ekonomik ilişkileri bir an önce kurmalıdır. Doğrudan uçuşların, ticaretin önü açılmalıdır. Bugün gelinen noktada ne mutlu ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda görünürlüğü her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA