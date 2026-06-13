Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye teknolojideki dönüşümü en erken fark eden, tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye teknolojideki dönüşümü en erken fark eden, tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye teknolojideki dönüşümü en erken fark eden, tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı