Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır. Bundan sonra Türkiye’de eser, vizyon yarışacak. İstanbul Havalimanı dev bir saha içi ekonomidir" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır. Bundan sonra Türkiye'de eser, vizyon yarışacak. İstanbul Havalimanı dev bir saha içi ekonomidir" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı