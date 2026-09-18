Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır. Bundan sonra Türkiye’de eser, vizyon yarışacak. İstanbul Havalimanı dev bir saha içi ekonomidir" dedi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır. Bundan sonra Türkiye'de eser, vizyon yarışacak. İstanbul Havalimanı dev bir saha içi ekonomidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü YouTuber gözaltında!

Avcılar'da kontrollü yıkım faciaya dönüyordu! Bina çökerken yanından geçen 2 kadın ile çocuk son anda kurtuldu

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Saniyeler onları kurtardı
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Milyonların heyecanla beklediği telefon Türkiye'de satışa sunuldu
Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı

Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı
Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu

Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Aydın'da yürek yakan kaza: Genç sürücü kurtarılamadı

Aydın'da yürek yakan kaza: Genç sürücü kurtarılamadı