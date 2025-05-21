Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'nde Macaristan Başbakan Orban tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'nde Macaristan Başbakan Orban tarafından karşılandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayr-i resmi Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Varkert Bazar'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayr-i resmi Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Varkert Bazar'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayr-i resmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki yeni Rönesans dönemi kompleksi Varkert Bazar'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Orban daha sonra kameralara poz verdi. Erdoğan zirve öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile kısa süre sohbet etti. Erdoğan ve Aliyev'e daha sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de eşlik etti. Üç liderin görüşmesi samimi havada gerçekleşti. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak

Yarına dikkat! İstanbul'da hayatı felç edecek bir grev var
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor

Baba ile oğlunun yakıldığı olayda gizem çözülüyor! Telefon detayı
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Demir borular araca ok gibi saplandı, sürücü feci şekilde can verdi

Demir borular araca ok gibi saplandı, sürücü feci şekilde can verdi
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış

Kardeşine kurşun yağdırdı, daha sonra yaptığıyla pes dedirtti
Seren Serengil'den yürek yakan açıklama: Bu, kasten adam öldürmek

Seren Serengil'den yürek yakan açıklama: Bu, kasten adam öldürmek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.