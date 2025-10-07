Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye hükümetinin son 9 ayda kaydettiği gelişme, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini muhafaza temelinde siyasi, ekonomik ve güvenlik ortamının iyileşmesine odaklanmalı, Türk devletleri olarak Suriye hükümeti ile angajmanı ilerletmeliyiz" dedi. - GEBELE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
