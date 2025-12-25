Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan'ı resmi törenle karşıladı
Güncelleme:
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BİRÇOK ALANDA İŞ BİRLİĞİNİN İLERLETİLECEĞİNİ İFADE ETTİİletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah el Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BİRÇOK ALANDA İŞ BİRLİĞİNİN İLERLETİLECEĞİNİ İFADE ETTİ

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah el Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, liderlerin Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı belirtilirken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sudan arasında ticaretten tarıma, savunma sanayiinden madenciliğe kadar birçok alanda iş birliğinin ilerletileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Sudan'da devam eden çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını, özellikle El Feşir bölgesinde insanlığa karşı suça varan eylemlerin yaşandığını ve bunları engellemek için ciddi ve kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasını arzuladığını, ateşkesin sağlanması ile Sudanlılar arasında kalıcı barışın tesisinin hedeflendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin insani krizle karşı karşıya kalan Sudanlıların ihtiyaçlarını insani yardımlar yoluyla karşılamaya devam edeceğini belirtti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
