Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul, piyasaların güvenli işleyişini güvence altına alacak düzenlemeleri süratle hayata geçirdi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul, piyasaların güvenli işleyişini güvence altına alacak düzenlemeleri süratle hayata geçirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul, piyasaların güvenli işleyişini güvence altına alacak düzenlemeleri süratle hayata geçirdi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı