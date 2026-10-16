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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma ve Havacılık sektörümüzün 2002 yılında yerlilik oranı sadece yüzde 20 seviyesinde idi. Birçok malzemeyi ithal etmek zorunda kalıyorduk. Tedarikçiler bunları nerede ve kime karşı kullanacağımıza da karışıyordu."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma ve Havacılık sektörümüzün 2002 yılında yerlilik oranı sadece yüzde 20 seviyesinde idi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma ve Havacılık sektörümüzün 2002 yılında yerlilik oranı sadece yüzde 20 seviyesinde idi. Birçok malzemeyi ithal etmek zorunda kalıyorduk. Tedarikçiler bunları nerede ve kime karşı kullanacağımıza da karışıyordu."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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