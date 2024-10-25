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Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO Fuarını Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. gününde SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Erdoğan, fuar alanında BAYKAR ve ASELSAN sergi alanlarını gezdi ve TUSAŞ standında fotoğraf çektirdi. Ziyaretinin ardından fuar alanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO fuarında stantları ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı 4. Gününde stantları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı 4. Gününde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte fuar dış alanında kurulan BAYKAR ve ASELSAN dış sergi alanını gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra TUSAŞ standını ziyaret ederek fotoğraf çekildi.

Ziyaretlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuar alanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO Fuarını Ziyaret Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Havacılık Teknoloji Politika Ekonomi Aselsan TUSAŞ Uzay

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