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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Piyasa düzenbazlıkları ile 3 lirasını sadece 3-5 ayda 20'ye 30'a katlayana hiçbir şekilde tolerans göstermeyecek, sağladığı fahiş kazancın bedelini onlara ödeteceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı