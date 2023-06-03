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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin uzattığımız eli geri çevirdiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin uzattığımız eli geri çevirdiğini söyledi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin ezici çoğunlukla kazandığımız her seçimden sonra uzattığımız eli geri çevirdiğini söyledi ve milli irade ile barışmalarını beklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet ezici çoğunlukla kazandığımız her seçimden sonra uzattığımız eli geri çevirdi. Şimdi gazetecisinden siyasetçisine tüm muhalif cenahın artık milli irade ile barışmasını bekliyoruz. Gelin Türkiye Yüzyılını beraber inşa edelim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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