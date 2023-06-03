Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin uzattığımız eli geri çevirdiğini söyledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin ezici çoğunlukla kazandığımız her seçimden sonra uzattığımız eli geri çevirdiğini söyledi ve milli irade ile barışmalarını beklediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet ezici çoğunlukla kazandığımız her seçimden sonra uzattığımız eli geri çevirdi. Şimdi gazetecisinden siyasetçisine tüm muhalif cenahın artık milli irade ile barışmasını bekliyoruz. Gelin Türkiye Yüzyılını beraber inşa edelim." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika