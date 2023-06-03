Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin uzattığımız eli geri çevirdiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin ezici çoğunlukla kazandığımız her seçimden sonra uzattığımız eli geri çevirdiğini söyledi ve milli irade ile barışmalarını beklediğini belirtti.