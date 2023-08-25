Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk milletinin şanlı tarihini öğrenmek isteyenler Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret etsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk milletinin şanlı tarihini öğrenmek isteyenler Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret etsin. Burası Kubbetü'l-İslam ünvanına sahip üçüncü yerdir. Bu topraklardaki mevcudiyetimizin sicil belgesidir"

-" Malazgirt'in temsil ettiği değerlere sahip çıkan Ahlat halkını tebrik ediyorum. Gençlerimizi Malazgirt ruhunu yaşattıkları için kutluyorum. Demiri demirle dövenlerin aşkına şahitlik ediyoruz"

-"Dünyaya insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin çoğu geçmişteki ayıplarını nasıl örteceğini düşünürken biz ecdadın zaferini göğsümüzde gururla taşıyoruz"

BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te Ahlat etkinlik alanında açıklamalarda bulundu.