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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2. Etabı'nın Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2. Etabı'nın Açılışını Yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2. Etabı'nın açılışını gerçekleştirerek, yatırımın bölgeye ekonomik ve ticari katkı sağlayacağını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da açılışta, yapılan yatırımların önemine değindi ve Konya'nın ulaşım altyapısının güçlendirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2. Etabının açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolunda tamamlanan etabın açılışını yaptıklarını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Konya'ya hem de bölgeye ekonomik, ticari, tarımsal olarak katkı yapacak hizmetlere her gün yenisini eklediklerini belirterek, "Konya'nın kara, demir ve havayolu ulaşımının geliştirilmesi temel amacımız. Bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya 146,7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Konya'mızın 2002 yılında 167 kilometre olan bölünmüş yolunu 22 yılda bin 286 kilometreye çıkardık. Konya'yı Akdeniz'e en kısa yoldan bağlayan tünelimizi hizmete açtık. Konya'mızın şehir içi ve şehirlerarasındaki merkezi konumunu güçlendirecek karayolu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Konya Çevre Yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor. Ülkemizin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacak Konya'mızın ulaşım imkanlarını çeşitlendirmiş olacağız. Ekonomik gelişimine de katkılarda bulunacağız. Bu yolumuzla yıllık 6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevre Yolunun Konya'mız, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İşçilerimizden mimar ve mühendislerine kadar, her bir kardeşimizin emeklerine sağlık" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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