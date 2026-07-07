Haberler

Erdoğan ve Carney Ankara'da Görüştü: İkili İlişkiler ve NATO Gündemi Masadaydı

Erdoğan ve Carney Ankara'da Görüştü: İkili İlişkiler ve NATO Gündemi Masadaydı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI'İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

'BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI'

İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi (#NATOsummit) için Ankara'da bulunan Kanada Başbakanı Mark Carney'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Kanada ilişkilerini ticaret, güvenlik, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için gayretleri artırmanın ve iş birliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesini savunduğumuzu; ancak bunun 'Transatlantik Bağın' yerini alamayacağını, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini belirtti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Putin'i küplere bindirecek mesaj
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin kaderini değiştirecek yüz milyonlarca dolarlık imza atıldı
Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı

Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı
NATO zirvesi için Yunanistan ile Finlandiya liderleri Ankara'da

NATO zirvesi için Yunanistan ile Finlandiya liderleri Ankara'da
Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu

Dünya bu uçağı takip ediyor
ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi

Dünya Ankara'daki tarihi zirveye kilitlenmişken korkulan oldu
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi

TRT spikerinden efsane Trump göndermesi! Herkes bu sözleri paylaşıyor
Sultanbeyli'de trafikte tartıştığı sürücüye uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı

Bu görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Faturası hayli ağır oldu