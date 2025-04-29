Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'ya gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin daveti üzerine Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere Roma'ya uçtu. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle düzenlenecek Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Roma'ya gitti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.