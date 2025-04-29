Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

Çakarlı sürücü yakalandı, Vali Gül'den manidar paylaşım geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret çerçevesinde bulunduğu İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret çerçevesinde bulunduğu İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret çerçevesinde bulunduğu İtalya'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Roma'daki Quirinal Sarayı'nda İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İtalya'nın ikili ilişkilerini geliştirmekte ve iki ülkenin iş birliğini ileriye taşımakta kararlı olduğunu, bu anlayışla 40 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de ulaşılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları başta olmak üzere, bölgedeki tüm çatışmaların sonlandırılması için gayret gösterdiğini, bu bölgelerde öncelikle kalıcı ateşkese, ardından kalıcı barışa ulaşmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, görüşmenin ardından İtalya-Türkiye İş Forumu'nun gerçekleştirileceği Parco dei Principi Oteli'ne hareket etti. Erdoğan'ın burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte İtalya ve Türkiye'den yaklaşık 620 şirketin temsilcilerine hitap etmesi bekleniyor. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.