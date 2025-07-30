Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı kabul etti. Ziyaret, Chobani'nin Fenerbahçe ile yaptığı sponsorluk anlaşması öncesinde gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti

Ziyaret, Chobani'nin Fenerbahçe ile yaptığı sponsorluk anlaşması öncesinde gerçekleşti. Fenerbahçe ile yapılan bu anlaşmanın, kulüp tarihindeki en kapsamlı sponsorluk iş birliklerinden biri olduğu belirtilirken, anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

"BİRÇOK ŞİRKETİ TÜRKİYE'YE DAVET EDECEĞİZ"

Chobani, görüşme sonrası yapılan imza töreninde "Sayın Cumhurbaşkanıza da söyledim, Chobani'nin gelmesinin ardından birçok şirketi Türkiye'ye davet edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe ve Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti

8.8'lik depremin şokunu atlatamayan Rusya'da bir felaket daha
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor

Mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami 700 km hızla ilerliyor
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak

Özel'in şartı kabul edildi! CHP çözüm komisyonuna katılıyor
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası

Hayırlı uğurlu olsun! Süper Lig devinden Kerem bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.