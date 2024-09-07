Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu
Terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen yabancı uyruklu 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden yabancı uyruklu 16 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
KARAR, RESMİ GAZETE'DE
16 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararın, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanunun "Yabancı devletlerce yapılan talepler" maddesine istinaden alındığı ifade edildi.
İşte mallarına el konulanların listesi;