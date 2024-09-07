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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

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Terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen yabancı uyruklu 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden yabancı uyruklu 16 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

KARAR, RESMİ GAZETE'DE

16 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararın, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanunun "Yabancı devletlerce yapılan talepler" maddesine istinaden alındığı ifade edildi.

İşte mallarına el konulanların listesi;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Politika Ekonomi Türkiye Finans Hukuk Terör

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Yorumlar (7)

EjdeR karahanli:

para kalmadı malum :)

36
22
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Ali Orhan:

Hepte acıyıp ülkeye aldıklarımız gereğinden fazla merhamet

36
3
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Emre null:

uygulamanız çok internet yiyor ensonhaber 2 gb yerken günde sizinki 10 hatta 15 gb yiyor bunu çözseniz iyi olur kardeşim aşırı internet uygulamanız guzel ama aşırı internet yiyor

20
4
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caner Çubukçu:

Yanlız çoğu Türk asıllı iş insanı

23
1
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Uzman:

Ama onlar macurdu hani muhacir ?

2
2
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MR CAMEL:

o değil de zaten yabancı yatırımcı gelmıyordu sımdı dunya erdoğan haraç cekıyor haberi yapar

2
1
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Bartuhan:

Hepsi neden Sovyet ülkeleri peki

0
0
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