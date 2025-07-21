Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma bitiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma bitiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ile Irak arasında 1973'te imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 27 Temmuz 2026'da yürürlükten kalkacak. Anlaşma en son 2010 yılında, 15 yıl süreyle uzatılmıştı.

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılında imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 2026 yılında sona erecek. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

52 YILLIK ANLAŞMA 2026'DA SONA ERECEK

Resmî Gazete'de yer alan 10113 sayılı karara göre, Türkiye ile Irak arasında 1973 yılında imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması 27 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlükteki anlaşmalar, protokoller ve bunlara ek belgelerin geçerliliği sona erecek.

SON OLARAK 2010 YILINDA UZATILMIŞTI

İki ülke arasında ilk olarak 1973'te imzalanan bu anlaşma, yıllar içinde çeşitli protokollerle güncellenmiş ve son olarak 2010 yılında 15 yıl süreyle uzatılmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"22/4/1975 tarihli ve 7/9843 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan 27/8/1973 tarihli Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 10/10/1976 tarihli ve 7/12745 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Mutabakat Zaptının VI. Kısmı ve eki Mektuplar, 11/4/1986 tarihli ve 86/10556 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşmasına Ek Anlaşma ile 15/4/2011 tarihli ve 2011/1705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 27/8/1973 Tarihli Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve Sonrasındaki İlgili Anlaşmalar, Protokoller, Toplantı Tutanakları ile Eklerinin Tadiline İlişkin Değişiklik Anlaşmasının 27/7/2026 tarihinden itibaren sona erdirilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğinde karar verilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor

Kaynak: ANKA / Abdullah Karlıdağ - Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

yok zeytinliğe dokunma falan devlet heryerde petrol dogalgaz falan aramalı bulunduğu tarla zeytinlik sahibine de biraz para verir olur biter devletin maden aramasia karşı çıkmak dogru değildir belki çok büyük petrol rezervleri var ama köylüler bırakmıyor ki arama yapılsın özelikle chp çünkü dis güçler istemiyor Türkiye bkrsey bulsun zengin olsun

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme139
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Haber Yorumlarıfatih YAMAN:

SEN TAPULU ARAZISI OLAN ADAMIN HAKKINA DEVLETTE OLSAN ÇÖKEMEZSİN BÖYLE SALAK SALAK YORUMLAR YAZMAYIN

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

kaç seferdir yazıyorum alkol senin gibilere kesinlikle yasaklanmalıdır:))

yanıt0
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Haber Yorumlarım6r89qsq9d:

Sebep?Kıllandım işte şimdi.

Yorum Beğen55
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

bize bugüne kadar bir faydası oldu mu?

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Haber YorumlarıNetherill:

ırakta çıkan şırnakta çıkmıyor. valla ilginç

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

gabar şırnak ili sınırları içinde bilgin olsun, vatandaşı olduğun yaşadığın ülkenin coğrafi sınırlarını öğren, çayırda yaşar gibi yaşama...!!!!!

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