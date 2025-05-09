Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet yara alsın da Türk ekonomisine ne olursa olsun demek, siyaseti marjinalleştirmek, bu ülkeye yapılan çok büyük bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet yara alsın da Türk ekonomisine ne olursa olsun demek, siyaseti marjinalleştirmek, bu ülkeye yapılan çok büyük bir kötülüktür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet yara alsın da Türk ekonomisine ne olursa olsun demek, siyaseti marjinalleştirmek, bu ülkeye yapılan çok büyük bir kötülüktür." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika