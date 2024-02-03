Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesindeki hak sahiplerinin sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan konuşmasına, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle yad ederek başladı.

Geçen yıl 2 Eylül'de canlı bağlantıyla deprem konutlarının yeni bir etabının temelini attıklarını, bu konutların inşasının hızla devam ettiğini belirten Erdoğan, bugün, yapımına daha önce başlanan konutlardan tamamlanan 7 bin 275'inin kura çekimi ve anahtar teslim törenini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesinin resmi açılışlarını yaptıklarına işaret eden Erdoğan, hastanelerin şehre hayırlı olmasını diledi.

Medeniyetlerin beşiği Hatay'ı en kısa sürede yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir kez daha Hataylı kardeşlerimize söz veriyoruz, hangi zorlukla, hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım, elimizde olmayan sebeplerle hangi sıkıntıları yaşarsak yaşayalım Hatay'ı eskisinden daha görkemli, daha güvenli, daha canlı bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok." diye konuştu.

"Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depremleri"

Hükümetin gündeminin değişmez ilk maddesinin 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerin yeniden inşası ve ihyası olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temmuz ayında Meclis'imiz tarafından kabul edilen ek bütçede deprem bölgesindeki şehirlerimizde kullanılmak üzere 762 milyar liralık kaynak ayırdık. Bu yılın bütçesinde de depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik. Depremden en fazla zarar gören Hatay'ımız elbette ayrılan bu kaynaktan hak ettiği payı aldı, almaya da devam edecek.

Çünkü biz, deprem turistleri gibi bölge illerimizi sadece oy sandığı ufukta belirince hatırlayanlardan değiliz. Biz, depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden de değiliz. Biz, sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı 3 kuruş yardımı insanımızın başına kakan vicdansızlardan hiç değiliz. Biz, depremzede kardeşlerimizin dertleriyle gerçekten dertlenen, bunların çözülmesi için samimiyetle çaba harcayan bir yönetimiz. Biz, hiçbir zaman ayrım yapmadan tüm fertleriyle milletimizin refahı, esenliği ve geleceği için ter döken bir ittifakız. İnşallah bundan sonra da yolumuza aynen bu şekilde devam edeceğiz. Kimsesizlerin kimsesi olacağız, garip gurebanın elinden tutup kaldıracağız. Yolda kalmışların yoldaşlığını yapacağız. İhtiyaç sahiplerinin imdadına koşacağız. Hiçbir insanımızı aç, açıkta bırakmama düsturuyla gecemizi gündüzümüze katacağız. Rabbim yükümüzü hafifletsin, işlerimizi kolaylaştırsın."

"Yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehir"

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı 31 Mart seçimlerinde temsil edecek büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını önceki hafta açıkladıklarını hatırlatan Erdoğan, Hatay Büyükşehirde Cumhur İttifakı adayı olarak Mehmet Öntürk'ü gösterdiklerini anımsattı.

Öntürk, bu sırada sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile salonu selamladı. Erdoğan, Öntürk'ün Hataylıların teveccühüne mazhar olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasını sürdüren Erdoğan, Hatay'ın kamu yatırımlarını noksansız alsa da yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehir olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir gerçeği şu anda söylüyorum, merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, Hatay mahzun kaldı ve şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra 'Ba'de harab'ül Basra' oldu. Nerede belediye başkanı? Yok. İşte şimdi 31 Mart akşamı yeni bir dönemi inanıyorum ki Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibiyle ayağa kaldıracağız.

Hatay uzun bir süredir iş ve icraat yerine laf üreten, CHP zihniyetinin elinde adeta heder oldu. İnşallah sizlerin de güçlü desteğiyle 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. El ele, gönül gönüle vererek Hatay'ın hizmet ve eser siyaseti hasretini 56 gün sonra bitireceğiz. Belediyecilikte ülkemizin parmakla gösterilen diğer illerinde olduğu gibi Hatay'ın da her anında hep yanında olacak belediye başkanlarıyla yönetilmesini temin edeceğiz."

(Sürecek)