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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Gürcistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Gürcistan'ın önümüzdeki süreçte dostluk ve iş birliğini her alanda daha ileriye taşıyacağına inandığını, Türkiye'nin, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının" tam kapasiteyle faaliyete geçmesini istediğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek vermeye devam edeceğini de belirtti. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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