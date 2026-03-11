Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekeni söyledik, hayırlı uğurlu olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki Ak Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emeklinin bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağına ilişkin soru hakkında " Gerekeni söyledik. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İran'dan Türkiye'ye ateşlenen füzeler ardından gerekli mesajın verilip verilmediği şeklindeki soru üzerine "İnşallah" cevabını verdi. - ANKARA

