Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede liderler, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgemizdeki çatışmaları, bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak İran'daki gelişmelerin çok yakından izlediklerini, sivil ölümlerinden üzüntü duyduklarını ve artmasından endişe ettiklerini, çatışmaların bölgeye yayılmasının kabulünün ise mümkün olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki çatışmaların uzun zamana yayılmasının hem bölge hem dünya için istikrarsızlık kaynağı olacağını, Türkiye'nin diplomasi zemininin kuvvetlendirilmesi ve yeniden müzakerelere dönülmesi için yoğun gayret gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki ve dünyadaki çatışmalı süreçlerin NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliklerini artırmayı gerekli kıldığını, savunma sanayii alanında uzun süredir atılamayan ortak adımları hızlandırmanın önemli olduğunu belirtti. - ANKARA

