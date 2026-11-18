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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon meselesi) Yatırımcı bazında baktığımızda toplam 455 bin 758 yatırımcımızın 444 bin 987'sine en az bir ödeme ulaştırıldı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı