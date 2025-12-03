Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Finlandiya arasında ikili ticaret hacmini artırmak için gayret gösterdiklerini, ilişkileri atılacak adımlarla ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecinin başarıyla tamamlanması için gayret gösterdiğini, İstanbul müzakerelerinin işlevselliği kanıtlanmış bir diplomatik zemin olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını yakından takip ettiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözüm vizyonuyla mümkün olduğunu, Finlandiya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının memnuniyet verici olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Finlandiya'nın 6 Aralık Bağımsızlık Günü'nü de kutladı.

