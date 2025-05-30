Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilerimizin 4 bin lira olan kurban bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini burada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emeklilerimizin 4 bin lira olan kurban bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini burada...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilerimizin 4 bin lira olan kurban bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum" -Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"201 bin konutun anahtarını teslim ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilerimizin 4 bin lira olan kurban bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"201 bin konutun anahtarını teslim ettik. 252 bin konutun anahtarlarını yıl sonuna kadar depremzedelerimize teslim etmeyi"

-"Terörsüz Türkiye hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz"

-"Ekonomi cephesinde 2 yıldır dirayetle uyguladığımız programımızın olumlu neticelerini görmeye başladık. Enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettik. Yıllık enflasyon 11 aydır düşüyor"

İSTANBUL -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - Politika
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