Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilerimizin 4 bin lira olan kurban bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"201 bin konutun anahtarını teslim ettik. 252 bin konutun anahtarlarını yıl sonuna kadar depremzedelerimize teslim etmeyi"

-"Terörsüz Türkiye hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz"

-"Ekonomi cephesinde 2 yıldır dirayetle uyguladığımız programımızın olumlu neticelerini görmeye başladık. Enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettik. Yıllık enflasyon 11 aydır düşüyor"

İSTANBUL -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.