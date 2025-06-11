Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN'lık tarihi ihracat

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN'lık tarihi ihracat
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın 48 adetlik rekor ihracat sözleşmesi kapsamında Endonezya'ya gönderileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın 48 adetlik rekor ihracat sözleşmesi kapsamında Endonezya'ya gönderileceğini açıkladı. Erdoğan, anlaşmanın iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Endonezya ile yapılan dev savunma sanayi ihracat sözleşmesinin detaylarını paylaştı. Erdoğan, dost ve kardeş ülke Endonezya ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, 48 adet KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edileceğini duyurdu.

Anlaşma kapsamında, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın yerel kabiliyetlerinden de faydalanılacağına işaret eden Erdoğan, "Yerli ve milli savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasına büyük katkı sunan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya selam ve teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı TUSAŞ başta olmak üzere projede emeği geçen tüm kurum ve kuruluşları tebrik etti.

Türkiye tarihinin en büyük savunma ihracatlarından biri olan anlaşmaya ilişkin Erdoğan, "Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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