Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de partisince düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan hayat pahalılığıyla mücadele anlamında çalıştıklarını ifade ederek, "Dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor. Amacımız Türkiye Yüzyılı rotamızı koruyarak bu fırtınalı küresel iklimden ülkemizi sağ selamete çıkarmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de düzenlenen AK Parti mitinginde 85 bin Balıkesirliye hitap etti.

"ENFLASYON BİZİM DE CANIMIZI YAKIYOR"

Erdoğan, hayat pahalılığıyla mücadele anlamında çalıştıklarını ifade ederek, "Biliyorsunuz biz ekonomide önceliği istihdama ve üretime veriyoruz. Hamdolsun bu konuda gayet iyi gidiyoruz. Ancak dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor. Üstelik enflasyonun yol açtığı maliyetlere ilaveten 6 Şubat depremlerinin ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık faturayla da karşı karşıyayız. Türkiye başkaları gibi sadece bir krizle değil hepsi birbirinden zorlu çok sayıda meseleyle aynı anda mücadele etmektedir. Amacımız Türkiye Yüzyılı rotamızı koruyarak bu fırtınalı küresel iklimden ülkemizi sağ selamet çıkarmaktır. Hamdolsun bugüne kadar yaşanan onca sıkıntıya rağmen vatandaşlarımıza mahcup olacak bir kırılmaya meydan vermedik." ifadelerini kullandı.

"KOSKOCA CHP'Yİ DEM'İN OYUNCAĞI HALİNE DÖNÜŞTÜRENLER UTANSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca DEM Parti ile uzlaşı söylentileri olan CHP'ye de yüklenerek "Muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı tam bir muamma. Kent uzlaşısı diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi, CHP'nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor. Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın." dedi.