Erdoğan: Badireleri milletimizle aştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe girişimlerinden ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar bir başka ülkenin başına gelse yere serecek badireleri nasıl atlattığımıza sizler şahitsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe girişimlerinden ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar bir başka ülkenin başına gelse yere serecek badireleri nasıl atlattığımıza sizler şahitsiniz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı