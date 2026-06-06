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Erdoğan: Badireleri milletimizle aştık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe girişimlerinden ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar bir başka ülkenin başına gelse yere serecek badireleri nasıl atlattığımıza sizler şahitsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe girişimlerinden ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar bir başka ülkenin başına gelse yere serecek badireleri nasıl atlattığımıza sizler şahitsiniz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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