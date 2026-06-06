Erdoğan: Badireleri milletimizle aştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe girişimlerinden ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar bir başka ülkenin başına gelse yere serecek badireleri nasıl atlattığımıza sizler şahitsiniz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı