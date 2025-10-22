Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı El Said'e Togg hediyesi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'e Togg hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı olan Umman'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelmesinin ardından kendisine kırmızı renkli Togg aracı hediye etti. - MASKAT

