Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

Türkiye sınırı kan gölü! Bomba yüklü araçla 21 kişiyi öldürdüler
Dolarda tarihi rekor kırıldı

Dolar uçmaya başladı! Bu rakamı ilk kez gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Özil'e güldüren tepki

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışında Mesut Özil ile birlikteydi. Kurdele kesimi sırasında Özil'in çekingen davranışına "Ulan oğlum sen de çok utangaçsın" diyerek tepki gösteren Erdoğan, izleyenleri güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan daha sonra külliyenin açılışının kurdelesini de kesti. Kurdele kesimi sırasında Erdoğan ile Özil'in diyaloğu programa damga vurdu.

"SEN DE ÇOK UTANGAÇSIN"

Kurdele kesimi sırasında Erdoğan, Mesut Özil'e seslenerek öne gelmesini istedi. Öne gelmekte çekimser kalan Özil'e cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güldüren bir tepki geldi. "Ulan oğlum sen de çok utangaçsın" diyen Erdoğan, kurdele kesiminde yayında bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile eski futbolcuyu güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Özil'e güldüren tepki
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
img

Sandalyede ölü bulunmuştu! Katilin kimliği hayrete düşürdü
img

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
img

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den hayranlarını üzen hamle
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak 'Ön seçim' çıkışı

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.