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AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci: Hızlı tren ve şehir hastanesi için 2027 yatırım programı talimatı verildi

AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci: Hızlı tren ve şehir hastanesi için 2027 yatırım programı talimatı verildi
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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Malatya'nın hızlı tren ve şehir hastanesi taleplerinin gündeme alındığını söyledi.

Ak Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Malatya'nın hızlı tren ve şehir hastanesi taleplerinin gündeme alındığını söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hızlı tren ve şehir hastanesi projeleri için ilgili kurumlara 2027 yatırım programı kapsamında talimat verdiğini belirtti. Hızlı tren projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gerekli yönlendirmelerin yapıldığını ifade eden Tüfenkci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in süreci takip ettiğini aktardı.

Şehir hastanesi projesinin de Sağlık Bakanlığı gündeminde olduğunu belirten Tüfenkci, yatırımın 2027 programına alınmasının beklendiğini kaydetti. Tüfenkci ayrıca Malatya Adli Tıp Kurumu binasının ihalesinin yapıldığını, yeni yapıda farklı ihtisas dairelerinin yer alacağını ifade etti.

Tüfenkci, Malatya'ya yönelik yatırımların yakından takip edildiğini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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