Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" olarak nitelendirdiği en düşük emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"BUGÜN EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI..."

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkartan kanun teklifinin Genel Kurul görüşmelerinin başladığını ifade eden Erdoğan, "Sizlerin de yakın takibiyle inşallah teklifimizin bir an evvel yasalaşacağına inanıyorum. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte geçen ay 16.881 lira olan en düşük emekli aylığı, 3.319 lira artışla 20.000 liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? Sadece 66 liraydı. Dolar bazında söyleyecek olursak yalnızca 40 dolara tekabül ediyordu. Yeni düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı 480 dolara çıkmış olacak. Yine Kasım 2002'de asgari ücret 184 liraydı; yani en düşük emekli aylığı alan bir vatandaşımız asgari ücretin sadece üçte biri kadar aylık alabiliyordu. Bugün en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 70'ini aşmıştır" dedi.

"YAŞADIKLARI SIKINTILARIN FARKINDAYIZ"

Sözlerinin devamında emeklilerin yaşadıkları sıkıntıların farkında olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bakınız, 2002 Kasım'ında 6,5 milyon olan emekli sayımız, yaklaşık üç kat artışla 17 milyona çıkmasına rağmen bu adımları attık, bu oranlara ulaştık. Bunları söylerken elbette tüm sorunları çözdük, tüm talepleri karşıladık iddiasında değiliz. Kiralar ve hayat pahalılığı başta olmak üzere emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların hepsinin farkındayız. Nitekim bugünlerde kuraları çekilen 500 bin sosyal konut hamlesi gibi projelerimizde konut arzını artırarak bu sorunlara çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Bir defa şunu tüm emeklilerimizin bilmesini canıgönülden arzu ediyorum: Ömürlerinin önemli bir kısmını ülkelerine hizmetle geçirmiş emeklilerimiz bizim başımızın tacıdır. Her türlü hizmete ve hürmete ziyadesiyle layıktır. Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine ve şikâyetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık; tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu. Bütçe imkânlarımız genişledikçe taleplerini yerine getirmeye çalıştık, Türkiye kalkındıkça bundan emeklilerimizin de faydalanmasını sağladık. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyette davranmaya devam edeceğiz; deprem harcamalarımız azaldıkça elimizde daha fazla kaynak olacak" şeklinde konuştu.

BAHÇELİ "SEFALET ÜCRETİ" DEMİŞTİ

Bahçeli partisinin grup toplantısında şunları söylemişti: "Onlar üzülürken bizler rahat olamayız, onları sefalet ücreti değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız."