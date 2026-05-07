Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u resmi törenle karşıladı (2)

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Erdoğan, Tebbun ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Erdoğan, "81 sene evvel binlerce Cezayirli kardeşimizin şehit olduğu Setif ve Guelma katliamının yarınki yıldönümü vesilesiyle Cezayir'in bağımsızlığı uğrunda can veren tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sayın Tebbun'la son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'de bir araya gelmiş, İşbirliği Konseyi mekanizmamızı bir üst seviyeye çıkaran kararla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizi ilan etmiştik. Hamdolsun bugün kendileriyle beraber Stratejik İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısına başkanlık ettik, kardeşliğimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz" dedi.

'İŞ BİRLİKLERİNE YENİLERİNİ EKLEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarından Cezayir ile iş birliklerini enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, "2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'de bin 600'ü aşkın firmamız 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor. Bugün Ankara'da düzenlenen iş forumunda özel sektör temsilcilerimiz bir araya geldiler. Yeni iş birliği fırsatlarını görüştüler. İnşallah önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımlara ve özel sektör iş birliklerine yenilerini ekleyeceğiz" diye konuştu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ İŞ BİRLİKLERİ KURDUK'

İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan savaşın özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak Cezayir'le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji iş birlikleri kurduk, geliştirdik. Gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli iş birliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanlarında da ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Madencilik sektöründeki iş birliği potansiyelini de müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayi alanında iş birliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aramızdaki kardeşlik bağlarını perçinleyecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine de büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAZAN-KAZAN ANLAYIŞI İÇİNDE İŞ BİRLİĞİMİZİ İLERLETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Tebbun'la bugün bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde bulunduk. Cezayir'le Afrika'yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum. Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti'nin kuruluşu Cezayir'de ilan edildi. Cezayir'in geçtiğimiz iki yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye'nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve iş birliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz."

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ise görüşmelerin verimli geçtiğini, önemli sayıda anlaşmalara imza atıldığını kaydetti. Tebbun, "Türkiye ile ilişkilerimizi ekonomik alanda çeşitlendirmeyi, ortak tarihi mirasımıza sahip çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Tebbun, Filistin halkının başta bağımsız devletini kurma hakkı olmak üzere meşru haklarını garanti altına alan adil karıcı bir çözüm sağlanması konusunda uluslararası toplumun sorumluluğunu tekrar vurgulayarak, "Cezayir ve Türkiye'nin uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yollara bağlı kalma ve meşruiyete riayet etme konusunda kararlılıklarımızı bir kez daha ortaya koyduk" dedi.

Aybala MELEK/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı