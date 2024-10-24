Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Kazan EXPO'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Kazan EXPO'ya geldi.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleştirilen BRICS Liderler Zirvesi, üçüncü ve son gününde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş BRICS Oturumuna katılmak üzere Kazan EXPO'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da eşlik etti. - KAZAN