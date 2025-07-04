Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hankendi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hankendi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Hankendi Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı. - HANKENDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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