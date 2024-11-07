Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Liderlerle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Liderlerle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde liderlerle güvenlik tehditleri, savaşlar ve düzensiz göç gibi konuları ele aldı. Zirve sonunda liderlerle aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena Stadyumu'nda 47 ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılımıyla 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi düzenlendi. Zirvede liderler Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaş, düzensiz göç ve iktisadi güvenlik konularını ele aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede açılış oturumu ve ardından kapalı formatta gerçekleştirilen ara toplantıların ardından aralarında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de yer aldığı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan, zirvenin sonunda liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Anne kürsüyü yumrukladı, baba salonu terk etti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Kasım Altındağ, Polatlı, Kazan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Kasım Çukurova, Kozan, Pozantı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Kasım Kadıköy, Küçükçekmece, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Kasım Meram, Akşehir, Kulu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Korkuteli 7-8 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Kasım Yıldırım, Nilüfer, İznik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Kasım Ödemiş, Menemen, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp CANLI izle izle! 7 Kasım Perşembe Siyah Kalp 8. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? İnci Taneleri CANLI izle! 7 Kasım İnci Taneleri 21. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 39. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Nurdağı, Oğuzeli 7-8 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.