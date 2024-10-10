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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gitti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 09.55'te Esenboğa Havalimanı'ndan özel 'TUR' uçağı ile Arnavutluk'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Arnavutluk'a gitti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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