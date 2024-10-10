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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Resmi Temaslarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Resmi Temaslarda Bulundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı olan Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüşerek iki ülke ilişkilerini ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı. Erdoğan ayrıca, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşecek, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak ve Namazgah Camii'nin açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiran'da Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı kapsamında Arnavutluk'a geldi. Tiran Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'na varan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının ardından Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti. Erdoğan, burada Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından resmi törenle karşılandı. Resmi töreninin ardından ikili görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutk mevkidaşı Begaj, daha sonra heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Begaj, görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzer Orta Doğu'da yaşananları ele aldı.

Erdoğan, Namazgah Camii Açılışı'na katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yla ikili görüşme gerçekleştirecek. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na da katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların imza törenine geçecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Son olarak da 2015 yılında temeli atılan Namazgah Camii Açılışı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk temaslarını tamamlayarak Sırbistan'a geçecek. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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