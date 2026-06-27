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Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti bir Türkiye kitabıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var. Yolumuz birdir, istikametimiz birdir, hedefimiz, gayemiz, menzilimiz birdir. O yolda, o istikamette, o menzile yürümek isteyen herkesle yol yürürüz, yolunu ayırana 'Uğurlar olsun' dediğimiz gibi, yolumuza girene de 'Hoşgeldin' der, bağrımıza basarız. Yol ve mücadele arkadaşlığı yaparız." - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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