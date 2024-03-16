Erdoğan, Erzurum mitinginde yoğun ilgiyle karşılandı
31 Mart yerel seçimleri öncesi Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından miting alanına giderken vatandaşlar tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Atlı ciritçiler ise konvoya eşlik etti.
31 Mart yerel seçimleri öncesi il miting programına katılmak üzere Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Havalimanından miting alanına geliş güzergahında yollara dökülen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterilerinde bulundular. Atlı ciritçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünün önünde uzun süre konvoya eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları otobüsten selamlayarak hediye verdi. - ERZURUM