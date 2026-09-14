Cumhurbaşkanı Erdoğan: "91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye, fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı