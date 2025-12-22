Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun" dedi.