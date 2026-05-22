Erdoğan: Türkiye'yi enerji merkezi haline getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ndeki konuşmasında, enerji kaynaklarının güvenli, istikrarlı ve düşük maliyetlere geçişini temin etmenin, en az bu kaynaklara sahip olmak kadar stratejik önemde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikindeki vazgeçilmezliğinin bir kez daha anlaşıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunda son 23 yılda hükümetin attığı adımların çok büyük payı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye'nin günlük doğal gaz giriş kapasitesinin yaklaşık 90 milyon metreküp olduğunu, bugün bu rakamın 495 milyon metreküpe çıktığını açıkladı.

Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2 ve İran'dan 1 olmak üzere toplam 5 boru hattından doğal gaz temin ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğal gaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir. LNG terminalleri, FSRU tesisleri, depolama yatırımları ve boru hatlarıyla Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız." diye konuştu.

"16-17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer kayda değer başarılarının, 2016 yılında ilan ettikleri Milli Enerji ve Maden Politikası'yla başlayan sondaj ve arama faaliyetleri olduğunu belirterek, "Burada kelimenin tam anlamıyla paradigmayı değiştirdik. 'Bulanlar ancak arayanlardır' şiarıyla 10 yılda bu alana çok ciddi yatırım yaptık." dedi.

"Kendi mühendislerimizle, kendi gemilerimizle, kendi ekipmanlarımızla 'mavi vatan'da arama faaliyetleri yürüttük." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimizle, Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Muhalefetin küçümsediği Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküpe ulaştı. Bu üretim miktarıyla milyonlarca hanemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Osmangazi Üretim Platformumuzun devreye alınmasıyla birlikte 2026 yılında günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe yükselteceğiz. Böylece inşallah 8 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılamış olacağız." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci yüzer üretim platformunun inşasının sürdüğünü dile getirerek, "2028'de onun da hizmete girmesiyle üretim, üçüncü fazda günlük 45 milyon metreküpe çıkacak ve 16-17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak." ifadesini kullandı.

Sadece Karadeniz'de değil Gabar'da da tarih yazdıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şırnak Gabar'da gerçekleştirilen petrol keşfimiz Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. On yıllar boyunca terörle ve terör eylemleriyle anılan bölgeler bugün üretimle, yatırımla, istihdamla anılıyor. Güvenlik tehdidi nedeniyle yıllarca atıl kalan yerlerde bugün turizm canlanıyor, istihdam artıyor, tarım gelişiyor, çiftçimizin, sanayicimizin, esnafımızın, vatandaşımızın yüzü gülüyor." şeklinde konuştu.

"Gabar'daki üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine çok büyük katkı sağlıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün karanlık gölgesinin çekilip huzurun aydınlattığı alanlar genişledikçe yıllarca korkunun, göçün ve güvensizliğin sembolü olan şehirlerin hızla ayağa kalktığını belirterek, "Bugün Gabar'dan elde edilen üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine çok büyük katkı sağlamaktadır. Yurt içi petrol üretimimizin yüzde 44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin, ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları aşan ağır bir yükten kurtulurken terörle mücadeleye ayrılan kaynakların daha verimli alanlara tahsis edileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun da en büyük kazananı on yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak." dedi.

Terörün sıfırlandığı bir atmosferin Türkiye açısından ne manaya geldiğinin işaretlerine şimdiden şahit olunduğunu söyleyen Erdoğan, "Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Bunların haricinde başka hazırlıklarımız da söz konusu. Türkiye Petrollerinin toplam 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket haline gelmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında arama, sondaj ve üretim çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye kendi kaynaklarını geliştirirken aynı zamanda küresel enerji diplomasisinin en güvenilir ortaklarından biri olarak adından sıkça söz ettiriyor. Somali'deki sondaj faaliyetlerimiz, Pakistan'da planlanan çalışmalarımız, Libya'dan Orta Asya'ya uzanan işbirliklerimiz bunun en somut göstergesidir. Somali açıklarında yürüttüğümüz çalışmalar Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajı olması hasebiyle tarihi önemdedir. İklim ve hava şartları elverirse sondaj operasyonunu 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı öngörüyoruz. Arzumuz, uzun yıllar iç istikrarsızlıkla ve kıtlıkla boğuşan kardeş Somali halkına bekledikleri müjdeli haberi vermektir. Komşumuz Suriye'de de hem maden hem petrol tarafında yeni hükümetle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Suriye'deki entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla yeni işbirliği fırsatları için zemin çok daha uygun olacaktır. Türkiye olarak sürecin suhuletle hitama ermesi için Suriye hükümetine gereken desteği veriyoruz."

Madencilik alanında da büyük bir dönüşüm içinde olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin maden çeşitliliği bakımından dünyada 9. sırada olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında maden ihracatlarının 6,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olan ülkemiz, Eti Maden aracılığıyla dünya bor pazarının lideridir. Nadir toprak elementlerinde Eskişehir Beylikova'da keşfedilen dev rezerv, Türkiye'yi kritik madenler alanında küresel ölçekte şampiyonlar ligine taşımıştır. Eskişehir Kırka'da kurulan pilot tesisle lityum karbonat üretiminde ilk ürünü elde ettik. Aynı yerde yıllık 600 ton kapasiteli endüstriyel tesisin kurulumuna yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

"Diğer alanlar gibi enerjide de tarihi bir başarıya imza attık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji dönüşümünün hızlandığı yeni dönemde kritik madenlerin artık petrol ve doğal gaz kadar önemli hale geldiğini kaydetti.

Savunma sanayisinden yüksek teknolojiye birçok sektörün geleceğinin bu kaynaklara bağlı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye bu yarışta seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflemektedir. Son 23 yılda bunun altyapısını çok sağlam bir şekilde zaten hazırladık. Ufku ve vizyonu eski Türkiye'yi aşamayanlara rağmen dünyanın en büyük derin deniz filosuna sahip 4'üncü ülkesi olduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle bu alanda yeni bir çığır açtık. Güneş ve rüzgar enerjisinden hidroelektrik santrallerine, temiz enerji alanında tarihimizin en büyük projelerini hayata geçirdik. Bütün bunları da öncelikle ülkemizde tesis ettiğimiz güven ve huzur iklimi sayesinde başardık." diye konuştu.

Yere sağlam bastıklarını, kararlı yürüdüklerini kaydeden Erdoğan, "Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere aldırmadan diğer alanlar gibi enerjide de tarihi bir başarıya imza attık. İnşallah enerjide, madencilikte ve doğal kaynaklarda çok daha büyük başarılarla ülkemizi buluşturmakta kararlıyız. Bunun için karada veya denizde hükümranlık alanlarımızda ne kadar tabii kaynağımız varsa işleyecek, bu kaynakların Türkiye'nin atılım sürecinde lokomotif vazifesi görmesini mutlaka sağlayacağız." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki savunma sanayisinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin Kızılelma'sıdır. Türkiye bu hedefine doğru emin adımlarla yürümektedir. Bu yürüyüşün önünün kesilmesine de hiçbir surette müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Zirvenin Türkiye, bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilediğini belirten Erdoğan, zirveye katkı sunan dost ülkelerin temsilcileriyle, düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programdan notlar

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından, "Hattatların Reisi" kabul edilen, dünyanın birçok camisinde imzası bulunan merhum hattat Hasan Çelebi'nin kaleme aldığı, tezhibini Sabiha Koç'un yaptığı Besmele-i Şerif eseri takdim edildi.

Bakan Bayraktar da programda bir konuşma gerçekleştirdi.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve davetliler katıldı.

Protokol üyelerinin aile fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.

