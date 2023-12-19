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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye Raporlarındaki taraflı yaklaşımlar konusunu ve ayrıca Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerindeki olumlu hava ile bu süreçte yapılacak çalışmaları ele alındı. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye Raporlarındaki taraflı yaklaşımlar konusunu ve ayrıca Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerindeki olumlu hava ile bu süreçte yapılacak çalışmaları ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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