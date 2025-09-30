Haberler

Çopuroğlu: "Mobilyanın anavatanı da başkenti de Kayseri'dir"

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Çopuroğlu; her Salı gelenek haline getirdiği 'Salı Sanayici Günü' buluşmalarına bugün de Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği'nde (KAYMOS) devam etti.

Mobilya sektörünün ihracata ve istihdama sağladığı katkılarla Kayseri ekonomisinin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu vurgulayan Çopuroğlu, üretim sahasındaki gelişmeleri ve yapılan çalışmaları yakından inceledi. Çopuroğlu; 8-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Anadolu'nun en büyük ve kapsamlı mobilya fuarı olan Anadolu Mobilya Fuarı'na (ANAMOB) da değinerek, fuarın şehrin mobilya sektörüne yeni ivmeler kazandırdığını ifade etti.

Başarılı bir fuar geçmesi temennisinde bulunan Çopuroğlu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Üreten Türkiye' vizyonu istikametinde Kayseri'nin mobilyadaki başarısının daha da artması için her zaman sanayicilerin yanında olduklarını belirterek, emeği geçen tüm girişimcilere teşekkür etti ve bereketli kazançlar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
