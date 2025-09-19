Haberler

Çöplerin toplanmadığı Konak'ta belediye başkanına 276 bin TL'ye makam aracı kiralandı

İzmir Konak'ta çöp sorunuyla gündemde olan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu için aylık 276 bin TL'ye Volvo XC60 makam aracı kiralanması tepki çekti. Vatandaşlar, çöpler toplanmazken lüks araca bütçe ayrılmasına isyan etti.

İzmir'in Konak ilçesinde çöplerin toplanmaması nedeniyle tepkilerin odağında olan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, makam aracı tercihiyle tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

276 BİN TL'YE VOLVO XC60

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; belediye bütçesinden Başkan Mutlu için aylık 276 bin TL bedelle Volvo XC60 model lüks cip kiralandı. Piyasa değeri 4,5–5 milyon TL arasında değişen aracın kiralama ücretinin, piyasadaki emsal fiyatların iki katından fazla olması dikkat çekti.

ÇÖP DAĞLARI ARASINDA LÜKS ARAÇ TEPKİSİ

Konak sakinleri, ilçede çöp yığınları nedeniyle yaşanan sorunlara çözüm bulunamazken başkanın lüks makam aracı kiralamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Biz çöpler arasında yaşıyoruz, başkan lüks içinde" diyerek duruma isyan etti.

İŞÇİ EYLEMLERİ SONRASI ÇÖP SORUNU

Konak Belediyesi'nde Mer-Bel A.Ş. çalışanlarının maaş ve sosyal hak alacakları için yaptığı eylemler, ilçede çöp birikmesine yol açmıştı.

Anlaşma sonrası kısa süreliğine çöpler toplansa da son haftalarda ilçede yeniden çöp dağları oluştu.

